Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице

"Доброе утро всем. На улице очень тепло и комфортно", – написала она.
На снимке Дорофеева запечатлена с косметической маской на лице. Она сидит перед столом с косметикой, рядом с ней – визажист.
"Всем хорошего настроения!" – написала певица. При этом она позировала с грустным выражением лица.
Дорофеева отметила, что ощущает температуру воздуха за окном как -9 ˚С.
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.