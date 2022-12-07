Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице

"Доброе утро всем. На улице очень тепло и комфортно", – написала она.

На снимке Дорофеева запечатлена с косметической маской на лице. Она сидит перед столом с косметикой, рядом с ней – визажист.





Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Всем хорошего настроения!" – написала певица. При этом она позировала с грустным выражением лица.

Дорофеева отметила, что ощущает температуру воздуха за окном как -9 ˚С.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram