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05 ноября, 2022
 
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"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива

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Вера Брежнева окончила экономический факультет Днепропетровского университета железнодорожного транспорта
Вера Брежнева окончила экономический факультет Днепропетровского университета железнодорожного транспорта
Фото: ververa / Instagram

Украинская певица Вера Брежнева если бы после окончания университета не начала строить карьеру артистки в украинской группе "ВИА Гра", то 4 ноября отмечала бы свой профессиональный праздник – День железнодорожника. Об этом она написала 4 ноября в Instagram Stories.

"Если бы после окончания университета я пошла работать по специальности, сегодня был бы мой профессиональный праздник",  заявила артистка.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

"С именем Вера (Верка) мне пророчили профессию проводницы либо стрелочницы, хотя я училась на экономическом факультете. Меня всегда это забавляло",  добавила она.

Брежнева отметила, что окончила Днепропетровский госуниверситет железнодорожного транспорта, а на первом курсе рассчитывала тормозной путь локомотива.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м она начала сольную карьеру.

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц",  написала тогда артистка.

13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе. Он замалчивает войну России против Украины.

Теги: железная дорога, Вера Брежнева, певица
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