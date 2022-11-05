"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива

"Если бы после окончания университета я пошла работать по специальности, сегодня был бы мой профессиональный праздник", – заявила артистка.

Скриншот: ververa / Instagram

"С именем Вера (Верка) мне пророчили профессию проводницы либо стрелочницы, хотя я училась на экономическом факультете. Меня всегда это забавляло", – добавила она.

Брежнева отметила, что окончила Днепропетровский госуниверситет железнодорожного транспорта, а на первом курсе рассчитывала тормозной путь локомотива.

Скриншот: ververa / Instagram