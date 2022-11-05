"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива

"Если бы после окончания университета я пошла работать по специальности, сегодня был бы мой профессиональный праздник", – заявила артистка.
"С именем Вера (Верка) мне пророчили профессию проводницы либо стрелочницы, хотя я училась на экономическом факультете. Меня всегда это забавляло", – добавила она.
Брежнева отметила, что окончила Днепропетровский госуниверситет железнодорожного транспорта, а на первом курсе рассчитывала тормозной путь локомотива.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м она начала сольную карьеру.
В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.
13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе. Он замалчивает войну России против Украины.