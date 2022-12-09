"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу

Дорофеева сопроводила пост снимком, для которого позировала, закусив губу.

"Спасибо за поддержку!" – написала она.

"Сочная", – прокомментировал подписчик artur_ararat7777778888.

"Надюха – секс", – заявил undefined.then.

Контекст:

Песню "Щоб не було" Дорофеева записала в дуэте с бойфрендом, ресторатором Михаилом Кацуриным. Премьера состоялась 8 декабря.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Dantes признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились.

Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.