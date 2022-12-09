Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2022
 
Новости

"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Спасибо за поддержку!
Дорофеева: Спасибо за поддержку!
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева сообщила в Instagram, что клип на ее новую песню "Щоб не було" занял первую строчку в рейтинге YouTube в Украине.

Дорофеева сопроводила пост снимком, для которого позировала, закусив губу.

"Спасибо за поддержку!" – написала она.

"Сочная", – прокомментировал подписчик artur_ararat7777778888.

"Надюха – секс", – заявил undefined.then.

Контекст:

Песню "Щоб не було" Дорофеева записала в дуэте с бойфрендом, ресторатором Михаилом Кацуриным. Премьера состоялась 8 декабря.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Dantes признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva, Михаил Кацурин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе Тодуров
  "Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров
Дмитрий ГОРДОН
Преподаватель иврита Валерия Ханчас: Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите
Преподаватель иврита Валерия Ханчас: Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите
Екатерина ДЕМЧЕНКО
  Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит
  Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надюха секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
У Юрия Луценко умерла теща
У Юрия Луценко умерла теща
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
"Меня зовут Вера. И я украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
"Меня зовут Вера. И я – украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава Еврокомиссии
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава Еврокомиссии
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе
"На вид хрупкая, а может зарядить", "Божественно". Белодед снялась в коротком платье с глубокими вырезами
"На вид хрупкая, а может зарядить", "Божественно". Белодед снялась в коротком платье с глубокими вырезами
"Марш жінок" о проекте "5 канала": Журналисток обнажили и сфотографировали тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения"
"Марш жінок" о проекте "5 канала": Журналисток обнажили и сфотографировали тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения"
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 