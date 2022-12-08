Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2022
 
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"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели

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Летом Мадонна отпраздновала 64-летие
Летом Мадонна отпраздновала 64-летие
Фото: madonna / Instagram

64-летняя американская певица Мадонна 8 декабря в Instagram опубликовала ролик, для которого надела черную кружевную маску.

Мадонна предстала в образе госпожи в стиле БДСМ, лежащей в постели и закусившей рукоять хлыста.

Она сопроводила ролик песней Only You в исполнении американского музыканта Элвиса Пресли.

"Эротические флюиды", – отметил подписчик mandomcompanyx.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, певица, ролик, БДСМ, постель
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