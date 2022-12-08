"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели

Мадонна предстала в образе госпожи в стиле БДСМ, лежащей в постели и закусившей рукоять хлыста.
Она сопроводила ролик песней Only You в исполнении американского музыканта Элвиса Пресли.
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"Эротические флюиды", – отметил подписчик mandomcompanyx.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".