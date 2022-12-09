Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2022
 
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"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой

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О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
Фото: misha_katsurin / Instagram

Украинский ресторатор Михаил Кацурин 9 декабря в Instagram Stories разместил совместное фото с украинской певицей Надей Дорофеевой.

На снимке Кацурин запечатлен в объятиях Дорофеевой. Певица обнимает его, стоя сзади.

"О-о-о, а это приятно очень", – написал ресторатор.

Он также отметил на снимках, что их совместный трек с Дорофеевой "Щоб не було" занял первую строчку на сервисе iTunes в украинском сегменте.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: misha_katsurin / Instagram

Контекст:

Песню "Щоб не було" Дорофеева записала в дуэте с бойфрендом, ресторатором Михаилом Кацуриным. Премьера состоялась 8 декабря.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Dantes признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: Надя Дорофеева, певица, фото, ресторатор, трек, объятия, Михаил Кацурин
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