"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков

У бизнесвумен трое сыновей. Возможно, третий остался за кадром, поскольку фотографировал маму и братьев.

Зиневич в посте рассказала, что означает быть мамой мальчиков. Это, по ее словам, предполагает соблюдать режим дни и недели, уметь играть в футбол, шахматы, шашки, нарды, волейбол, знать, как пользоваться инструкциями ко всем конструкторам, выбирать одежду, не меряя, очень быстро, готовить как можно больше блюд с мясом, которое очень нежное и легко жуется, в ресторане быстро есть и ехать домой.

Также, как написала Зиневич, она умеет сказать "извини", когда была не права, и справедливо разрешать конфликты

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от українка * УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ (@alla_zinevych_)

"Не материнство, а спецназ. Самое главное, что вы с легкостью и радостью справились с этой миссией", – прокомментировал подписчик shyrokyy.