"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта

Хименес-Браво заявил, что цветная капуста – сокровищница микроэлементов, витаминов и минералов, которую следует добавить в рацион.
"Предлагаю вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание!" – написал кулинар.
Хименес-Браво отметил, что капусту предварительно нужно немного отварить.
Ингредиенты: мука – 100 г, пармезан – 50 г, овсяная мука – 100 г, соль, перец – по вкусу, оливковое масло – 10 г, вареная цветная капуста, помидор – 50 г, моцарелла – 100 г, базилик – 10 г.
Муку смешать с пармезаном, солью и перцем. Обвалять кусочки цветной капусты, полить оливковым маслом. Запекать блюдо нужно при 180 градусах до готовности – так, чтобы сыр расплавился.
Выкладывать на моцареллу с базиликом, сверху по капусте распределить притушенные помидоры.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.