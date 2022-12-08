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08 декабря, 2022
 
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"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта

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Цветную капусту перед запеканием нужно проварить
Цветную капусту перед запеканием нужно проварить
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 7 декабря в Instagram рассказал, как приготовить цветную капусту с сыром.

Хименес-Браво заявил, что цветная капуста – сокровищница микроэлементов, витаминов и минералов, которую следует добавить в рацион.

"Предлагаю вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание!" – написал кулинар.

Хименес-Браво отметил, что капусту предварительно нужно немного отварить.

Ингредиенты: мука – 100 г, пармезан – 50 г, овсяная мука – 100 г, соль, перец – по вкусу, оливковое масло – 10 г, вареная цветная капуста, помидор – 50 г, моцарелла – 100 г, базилик – 10 г.

Муку смешать с пармезаном, солью и перцем. Обвалять кусочки цветной капусты, полить оливковым маслом. Запекать блюдо нужно при 180 градусах до готовности – так, чтобы сыр расплавился.

Выкладывать на моцареллу с базиликом, сверху по капусте распределить притушенные помидоры.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: сыр, соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, базилик, МастерШеф, рецепт, рецепты, масло, блюдо, перец, помидоры
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