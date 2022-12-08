"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта

Цветную капусту перед запеканием нужно проварить Фото: depositphotos.com

Хименес-Браво заявил, что цветная капуста – сокровищница микроэлементов, витаминов и минералов, которую следует добавить в рацион.

"Предлагаю вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание!" – написал кулинар.

Хименес-Браво отметил, что капусту предварительно нужно немного отварить.

Ингредиенты: мука – 100 г, пармезан – 50 г, овсяная мука – 100 г, соль, перец – по вкусу, оливковое масло – 10 г, вареная цветная капуста, помидор – 50 г, моцарелла – 100 г, базилик – 10 г.

Муку смешать с пармезаном, солью и перцем. Обвалять кусочки цветной капусты, полить оливковым маслом. Запекать блюдо нужно при 180 градусах до готовности – так, чтобы сыр расплавился.

Выкладывать на моцареллу с базиликом, сверху по капусте распределить притушенные помидоры.