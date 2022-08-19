Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво

Бедра по рецепту Хименеса-Браво нужно сначала обжарить, а потом запечь Фото: depositphotos.com

Для приготовления куриных бедер в медово-чесночном соусе понадобятся: куриные бедра – 1 кг, орегано – 5 г, соль – больше обычного, перец – по вкусу, оливковое масло для жарки, сливочное масло – 10 г, чеснок – 20 г, брокколи – 100 г, мед – 100 г.

Куриные бедра нужно поперчить, посолить. Чеснок измельчить, поджарить на оливковом и сливочном масле, добавить мед.

Пожарить куриные бедра на оливковом масле, обжарить также брокколи. Затем отправить их запекаться в духовку, предварительно полив медово-чесночным соусом.

Подавать, украсив веточкой орегано.

"Сочная внутри и хрустящая снаружи – наслаждение в чистом виде", – заявил Хименес-Браво.