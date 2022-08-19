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19 августа, 2022
 
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Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво

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Бедра по рецепту Хименеса-Браво нужно сначала обжарить, а потом запечь
Бедра по рецепту Хименеса-Браво нужно сначала обжарить, а потом запечь
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 18 августа в Instagram показал, как готовит блюдо из курицы.

Для приготовления куриных бедер в медово-чесночном соусе понадобятся: куриные бедра – 1 кг, орегано – 5 г, соль – больше обычного, перец – по вкусу, оливковое масло для жарки, сливочное масло – 10 г, чеснок – 20 г, брокколи – 100 г, мед – 100 г.

Куриные бедра нужно поперчить, посолить. Чеснок измельчить, поджарить на оливковом и сливочном масле, добавить мед.

Пожарить куриные бедра на оливковом масле, обжарить также брокколи. Затем отправить их запекаться в духовку, предварительно полив медово-чесночным соусом. 

Подавать, украсив веточкой орегано.

"Сочная внутри и хрустящая снаружи – наслаждение в чистом виде", – заявил Хименес-Браво.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, МастерШеф, рецепт, рецепты, масло, курица, блюдо, перец
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