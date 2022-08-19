Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво

Для приготовления куриных бедер в медово-чесночном соусе понадобятся: куриные бедра – 1 кг, орегано – 5 г, соль – больше обычного, перец – по вкусу, оливковое масло для жарки, сливочное масло – 10 г, чеснок – 20 г, брокколи – 100 г, мед – 100 г.
Куриные бедра нужно поперчить, посолить. Чеснок измельчить, поджарить на оливковом и сливочном масле, добавить мед.
Пожарить куриные бедра на оливковом масле, обжарить также брокколи. Затем отправить их запекаться в духовку, предварительно полив медово-чесночным соусом.
Подавать, украсив веточкой орегано.
"Сочная внутри и хрустящая снаружи – наслаждение в чистом виде", – заявил Хименес-Браво.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.