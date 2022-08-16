Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2022
 
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"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами

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Ньокки является блюдом альпийской кухни
Ньокки является блюдом альпийской кухни
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 13 августа в Instagram рассказал, как приготовить ньокки с грибами.

"Картофель с грибами может быть вкусным не только из сковороды. Простой, но изысканный рецепт, от которого вся семья будет в восторге", – написал он.

Ингредиенты: картофель – 200 г, мука – 2–3 ст. л., соль, яйцо – 1 шт., шампиньоны – 150 г, чеснок – 5 г, шалот – 20 г, тимьян – 5 г, сливки (жирные) – 100 мл, соль, перец.

Картофель запечь в духовке. Чеснок и шалот измельчить, поджарить с тонко порезанными грибами и перцем на оливковом масле, посолить, добавить сливки.

В мякоть картофеля добавить муку, яйцо, замесить тесто, раскатать, порезать на прямоугольные кусочки. Сварить, добавив в воду оливковое масло. Выложить в тарелку и полить смесью грибов и сливок.

"Это теперь мой любимый рецепт с картофелем", – поделился телеведущий.

Контекст:

Ньокки – блюдо альпийской кухни. А именно итальянское, южнонемецкое и австрийское.

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, МастерШеф, шампиньоны, рецепт, рецепты, масло, блюда, блюдо, картофель, перец
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