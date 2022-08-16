"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами

"Картофель с грибами может быть вкусным не только из сковороды. Простой, но изысканный рецепт, от которого вся семья будет в восторге", – написал он.

Ингредиенты: картофель – 200 г, мука – 2–3 ст. л., соль, яйцо – 1 шт., шампиньоны – 150 г, чеснок – 5 г, шалот – 20 г, тимьян – 5 г, сливки (жирные) – 100 мл, соль, перец.

Картофель запечь в духовке. Чеснок и шалот измельчить, поджарить с тонко порезанными грибами и перцем на оливковом масле, посолить, добавить сливки.

В мякоть картофеля добавить муку, яйцо, замесить тесто, раскатать, порезать на прямоугольные кусочки. Сварить, добавив в воду оливковое масло. Выложить в тарелку и полить смесью грибов и сливок.

"Это теперь мой любимый рецепт с картофелем", – поделился телеведущий.