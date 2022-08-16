"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами

"Картофель с грибами может быть вкусным не только из сковороды. Простой, но изысканный рецепт, от которого вся семья будет в восторге", – написал он.
Ингредиенты: картофель – 200 г, мука – 2–3 ст. л., соль, яйцо – 1 шт., шампиньоны – 150 г, чеснок – 5 г, шалот – 20 г, тимьян – 5 г, сливки (жирные) – 100 мл, соль, перец.
Картофель запечь в духовке. Чеснок и шалот измельчить, поджарить с тонко порезанными грибами и перцем на оливковом масле, посолить, добавить сливки.
В мякоть картофеля добавить муку, яйцо, замесить тесто, раскатать, порезать на прямоугольные кусочки. Сварить, добавив в воду оливковое масло. Выложить в тарелку и полить смесью грибов и сливок.
"Это теперь мой любимый рецепт с картофелем", – поделился телеведущий.
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Ньокки – блюдо альпийской кухни. А именно итальянское, южнонемецкое и австрийское.
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.