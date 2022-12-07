"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером

Фролова: Я не одна, я все-таки хочу сказать, что я с мужем Фото: Vasilisa Frolova / Facebook

"Я не одна, я все-таки хочу сказать, что я с мужем, который взял на себя ответственность. Нам удалось снять по достаточно нормальной цене квартиру, потому что после навалы русни здесь очень сильно подорожала недвижимость. И где-то $3 тыс. – это слишком мало", – заявила Фролова.

"До полномасштабного вторжения твой был связан с телевидением. Сейчас он работает на телевидении?" – спросил у коллеги ведущий Слава Демин.

"Нет, он связан с Арабскими Эмиратами последние шесть лет. После 2014 года он уже не работал телепродюсером", – рассказала ведущая.