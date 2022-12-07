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07 декабря, 2022
 
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"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером

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Фролова: Я не одна, я все-таки хочу сказать, что я с мужем
Фролова: Я не одна, я все-таки хочу сказать, что я с мужем
Фото: Vasilisa Frolova / Facebook

Украинская ведущая Василиса Фролова в интервью, которое 5 декабря было опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ", рассказала, что проживает в ОАЭ не только со своим сыном Родионом, но и с мужем.

"Я не одна, я все-таки хочу сказать, что я с мужем, который взял на себя ответственность. Нам удалось снять по достаточно нормальной цене квартиру, потому что после навалы русни здесь очень сильно подорожала недвижимость. И где-то $3 тыс.  это слишком мало", – заявила Фролова.

"До полномасштабного вторжения твой был связан с телевидением. Сейчас он работает на телевидении?"  спросил у коллеги ведущий Слава Демин.

"Нет, он связан с Арабскими Эмиратами последние шесть лет. После 2014 года он уже не работал телепродюсером",  рассказала ведущая. 

Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет она победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона в марте 2021-го Фролова работала на телеканале "Прямий" и вела эфиры на "Радио НВ". 

Отцом ребенка является украинский телепродюсер Дмитрий Котеленец. Ведущая называет его мужем, но не сообщала о своей свадьбе.

Теги: ОАЭ, дети, война России против Украины, семья, продюсер, Василиса Фролова
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