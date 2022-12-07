"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером

"Я не одна, я все-таки хочу сказать, что я с мужем, который взял на себя ответственность. Нам удалось снять по достаточно нормальной цене квартиру, потому что после навалы русни здесь очень сильно подорожала недвижимость. И где-то $3 тыс. – это слишком мало", – заявила Фролова.
"До полномасштабного вторжения твой был связан с телевидением. Сейчас он работает на телевидении?" – спросил у коллеги ведущий Слава Демин.
"Нет, он связан с Арабскими Эмиратами последние шесть лет. После 2014 года он уже не работал телепродюсером", – рассказала ведущая.
Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет она победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.
До рождения сына Родиона в марте 2021-го Фролова работала на телеканале "Прямий" и вела эфиры на "Радио НВ".
Отцом ребенка является украинский телепродюсер Дмитрий Котеленец. Ведущая называет его мужем, но не сообщала о своей свадьбе.