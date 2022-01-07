"Отличные ноги". Фролова заявила, что у нее "накипело", и оголила бедра с декольте

Ведущая позирует, демонстрируя в кадре голое бедро.

"Накипело. Какого отвечать на "спасибо" – "пожалуйста"? В любом языке существует масса вежливых и более уместных ответов на формальную благодарность. Особенно это дико слышать от официантов или читать в отдельных сообщениях", – написала Фролова под снимком.

В качестве приемлемых для нее вариантов ответной благодарности она предложила использовать фразы "на здоровье", "к вашим услугам", "был рад пригодиться".

"Чувствовать же язык надо, послать каждый раз хочется после ваших "пожалуйста", – высказалась она.

"Отличные ноги", – отреагировал на фото украинский журналист Виталий Сыч.



