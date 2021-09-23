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23 сентября, 2021
 
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"Не зовем никого". Василиса Фролова рассказала, почему отказывается от няни для своего шестимесячного сына

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Фролова родила первенца в марте 2021 года
Фролова родила первенца в марте 2021 года
Фото: vasyafrolova / Instagram

Украинская ведущая Василиса Фролова 23 сентября в эфире программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, что на время своего отсутствия доверяет шестимесячного сына Родиона своей матери.

"Мы принципиально не зовем никого помогать. Я очень наслаждаюсь этим моментом, потому что так долго об этом мечтала, что не хочу пока что отдавать маленького ребенка кому-то неродному. Хотя мне кажется, что скоро мы будем обращаться за помощью к няням", – заявила она.

Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона, который появился на свет 7 марта, Фролова работала на телеканале "Прямий" и вела эфиры на "Радио НВ". В апреле она сообщила, что вернулась на работу.

Отцом ребенка является украинский телепродюсер Дмитрий Котеленец.

Теги: дети, телеведущая, семья, Василиса Фролова
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