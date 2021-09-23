"Не зовем никого". Василиса Фролова рассказала, почему отказывается от няни для своего шестимесячного сына

"Мы принципиально не зовем никого помогать. Я очень наслаждаюсь этим моментом, потому что так долго об этом мечтала, что не хочу пока что отдавать маленького ребенка кому-то неродному. Хотя мне кажется, что скоро мы будем обращаться за помощью к няням", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)