"Человек-улыбака", "Сладенькая пупуська". Василиса Фролова в купальнике заселфилась с пятимесячным сыном

На фото она в полосатом купальнике с ребенком на руках делает селфи, глядя в зеркало. Родион при этом широко улыбается.

"Огромный человек-улыбака передает привет", – подписала снимки 43-летняя Фролова.

"Ну это кайф!" – написала в комментариях пользователь с ником violetta_logunova.

"Сладенькая пупуська", – отреагировала dubramarin.

"Так, я пошла кормить ребенка, чтобы к нашей встрече щеки соответствовали", – предупредила vika_fialka.

View this post on Instagram A post shared by Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)