  "Моя жизнь стала не моей". Фролова высказалась о депрессии после родов

По словам звезды, сейчас она в состоянии так называемого "бэби блюза".
"Надеюсь, что это не перерастет в депрессию. Но это действительно трудно. У меня была такая классная беременность, и так резко все изменилось, так резко моя жизнь в один момент стала вовсе не моей, что я до сих пор не могу прийти в себя. Конечно, и фигура, и то, что в голове, все вокруг, – все не то", – призналась ведущая.
Также она рассказала, что в семейном кругу сына Родиона часто называет другим именем – Агюст.
Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.
До рождения сына Родиона, который появился на свет 7 марта, Фролова работала на телеканале "Прямий" и вела эфиры на "Радио НВ". В апреле она сообщила, что вернулась на работу.
Отцом ребенка является украинский телепродюсер Дмитрий Котеленец.