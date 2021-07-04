  "Моя жизнь стала не моей". Фролова высказалась о депрессии после родов

По словам звезды, сейчас она в состоянии так называемого "бэби блюза".

"Надеюсь, что это не перерастет в депрессию. Но это действительно трудно. У меня была такая классная беременность, и так резко все изменилось, так резко моя жизнь в один момент стала вовсе не моей, что я до сих пор не могу прийти в себя. Конечно, и фигура, и то, что в голове, все вокруг, – все не то", – призналась ведущая.

Также она рассказала, что в семейном кругу сына Родиона часто называет другим именем – Агюст.

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Видео: Світське життя / YouTube