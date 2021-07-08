"Ох, пупсик какой сладкий!" Василиса Фролова крупным планом показала фото четырехмесячного сына

"А можно было ненакрашенной?
А можно было спать по три часа?
А можно было открывать двери курьерам с молокоотсосом?
А можно было за 10 минут сгонять по трем делам и еще кофе успеть?
А можно было просто не гладить вещи?
Можно было различать по гулению все его желания?
А можно было опьянеть от первого глотка?
А можно было только взглянув на человека, в любой момент расплакаться от счастья?
Выходит, можно так любить", – написала 43-летняя Фролова.
В комментариях у телеведущей пользователи восхищались именинником.
"Родион стал намного солидней. И все можно, да!" – написала tomatoesandsalt.
"Чудо-малыш", – оставил комментарий aliko_flover.
"Ох, пупсик какой сладкий!", – восхитилась malinkinanna.
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Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.
До рождения сына Родиона, который появился на свет 7 марта, Фролова работала на телеканале "Прямий" и вела эфиры на "Радио НВ". В апреле она сообщила, что вернулась на работу.
Отцом ребенка является украинский телепродюсер Дмитрий Котеленец.