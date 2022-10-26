"Провел большую часть жизни за границей". Василиса Фролова показала подросшего сына

"Мой сын провел большую часть жизни за границей. Ничего, скоро догонит", – подписала она фото.

Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона в марте 2021-го Фролова работала на телеканале "Прямий" и вела эфиры на "Радио НВ". В апреле, спустя месяц после родов, она вернулась на работу.

Отцом ребенка является украинский телепродюсер Дмитрий Котеленец.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину ведущая вместе с сыном переехала в ОАЭ.