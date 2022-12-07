"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным"

Фролова о Порошенко: Он окружил себя не теми людьми. Уверена, именно в них проблема Фото: Vasilisa Frolova / Facebook

"Ты работала на канале "Прямий", он имеет отношение к Порошенко. Скажи: какой в жизни Петр Алексеевич?" – спросил у коллеги ведущий Слава Демин.

По словам Фроловой, во время работы на канале она сталкивалась с экс-президентом Украины пару раз.

"Он – как добрый, большой мужчина. Но он окружил себя не теми людьми. Уверена, именно в них проблема. Он окружил себя людьми, которые говорят то, что ему нравится. И это изменило ему картинку мира. Если бы он прислушивался к другому мнению, то, вероятно, сейчас бы выглядел более адекватным человеком", – отметила ведущая.