"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным"

"Ты работала на канале "Прямий", он имеет отношение к Порошенко. Скажи: какой в жизни Петр Алексеевич?" – спросил у коллеги ведущий Слава Демин.
По словам Фроловой, во время работы на канале она сталкивалась с экс-президентом Украины пару раз.
"Он – как добрый, большой мужчина. Но он окружил себя не теми людьми. Уверена, именно в них проблема. Он окружил себя людьми, которые говорят то, что ему нравится. И это изменило ему картинку мира. Если бы он прислушивался к другому мнению, то, вероятно, сейчас бы выглядел более адекватным человеком", – отметила ведущая.
Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.
До рождения сына Родиона в марте 2021-го Фролова работала на телеканале "Прямий" и вела эфиры на "Радио НВ".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Фролова вместе с сыном переехала в ОАЭ.
Телеканал "Прямий" начал вещание в августе 2017 года.