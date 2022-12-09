Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2022
 
Новости

Каменских показала себя под снегом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: Падай, падай, хуртовиною мене кружи...
Каменских: Падай, падай, хуртовиною мене кружи...
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 9 декабря разместила в Instagram ролик, который сопроводила собственным треком "Мама зима".

Каменских разместила фото, на котором запечатлена в шубе с белым воротником и с распущенными волосами. Она добавила к снимку видеоспецэффект – падающий снег.

"Падай, падай, хуртовиною мене кружи..." – написала она строчку из песни.

"Красавица", – отреагировала подписчица krispot645. 

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: зима, снег, Настя Каменских, певица, фото, певица NK
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: За голову Путина $500 тыс.? У меня их нет, но я бы взял кредит
  Шустер: За голову Путина $500 тыс.? У меня их нет, но я бы взял кредит
Савик ШУСТЕР
  "Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе Тодуров
  "Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров
Дмитрий ГОРДОН
Преподаватель иврита Валерия Ханчас: Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите
Преподаватель иврита Валерия Ханчас: Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите
Екатерина ДЕМЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских показала себя под снегом
Каменских показала себя под снегом
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
  Tvorchi презентовали клип на конкурсную песню для украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Видео
  Tvorchi презентовали клип на конкурсную песню для украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Видео
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
"Надюха секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 