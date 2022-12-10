"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью

"Мои девчонки", – написал он.

На фото Пугачева запечатлена в черном топе, шортах и сапогах. Лиза – в белой футболке, клетчатой юбке, черных гольфах и туфлях.

"Мужчина – не тот, кто за автомат хватается и кошмарит независимое государство, а тот, кто чтит семейные ценности и может в этом быть примером для подражания многим из своего окружения", – прокомментировала подписчица az.esm.groot.

"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо девочки!" – отметила svetakarolin.

Контекст:

Галкин и Пугачева воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой есть также старшая дочь – 51-летняя российская певица Кристина Орбакайте.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль.

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.