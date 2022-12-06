"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ

"Уверена, что основная масса людей в стране – да нет у них большей героини, чем Пугачева. Самая главная звезда России – это Пугачева. И люди к ней так и относятся", – заявила артистка.
По словам Вайкуле, Пугачева "отдала всю себя народу", а обратно "получила плевок".
"Но не от всех, а от маленькой, злой, глупой массы. Я уверена в этом, – сказала Вайкуле. – Теперь Израиль имеет Аллу. Она сильная, она справится. Она прошла огонь и воду. Она и это пройдет. И все эти, которые говорят гадости, будут несмело улыбаться и подлизываться. Это будет еще. Надеюсь, мы увидим. Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет".
28 февраля Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины.
Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль.
18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.