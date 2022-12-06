Бульвар Шоубиз
 
06 декабря, 2022
 
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"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ

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Вайкуле о Пугачевой: Она сильная, она справится. Она прошла огонь и воду. И это пройдет
Вайкуле о Пугачевой: Она сильная, она справится. Она прошла огонь и воду. И это пройдет
Фото: laima_vaikule_official / Instagram

Латвийская певица Лайма Вайкуле 5 декабря в эфире российского телеканала "Дождь" прокомментировала отъезд своей подруги, российской певицы Аллы Пугачевой из РФ после того, как ее муж, российский шоумен Максим Галкин публично высказался против нападения России на Украину.

"Уверена, что основная масса людей в стране – да нет у них большей героини, чем Пугачева. Самая главная звезда России –  это Пугачева. И люди к ней так и относятся"– заявила артистка.

По словам Вайкуле, Пугачева "отдала всю себя народу", а обратно "получила плевок".

"Но не от всех, а от маленькой, злой, глупой массы. Я уверена в этом, – сказала Вайкуле. – Теперь Израиль имеет Аллу. Она сильная, она справится. Она прошла огонь и воду. Она и это пройдет. И все эти, которые говорят гадости, будут несмело улыбаться и подлизываться. Это будет еще. Надеюсь, мы увидим. Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет".

Контекст:

28 февраля Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины.

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

Теги: Алла Пугачева, война России против Украины, Максим Галкин, Лайма Вайкуле
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