"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ

Вайкуле о Пугачевой: Она сильная, она справится. Она прошла огонь и воду. И это пройдет Фото: laima_vaikule_official / Instagram

"Уверена, что основная масса людей в стране – да нет у них большей героини, чем Пугачева. Самая главная звезда России – это Пугачева. И люди к ней так и относятся", – заявила артистка.

По словам Вайкуле, Пугачева "отдала всю себя народу", а обратно "получила плевок".

"Но не от всех, а от маленькой, злой, глупой массы. Я уверена в этом, – сказала Вайкуле. – Теперь Израиль имеет Аллу. Она сильная, она справится. Она прошла огонь и воду. Она и это пройдет. И все эти, которые говорят гадости, будут несмело улыбаться и подлизываться. Это будет еще. Надеюсь, мы увидим. Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет".