"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль

"Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так", – написала артистка под снимком, на котором запечатлены зеленые пальмы на фоне синего неба.

Певица отметила, что видит такой пейзаж из своего окна.

"Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят". Вот и все", – добавила она.