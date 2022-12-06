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06 декабря, 2022
 
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Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном

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Галкин и Пугачева покинули РФ после того, как шоумен осудил российскую агрессию против Украины
Галкин и Пугачева покинули РФ после того, как шоумен осудил российскую агрессию против Украины
Фото: pugacheva_genius / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 6 декабря опубликовал в Instagram ролик, в котором запечатлен вместе со своим сыном Гарри на фоне заката.

Ролик он разместил спустя несколько часов после того, как его супруга, проживающая в Израиле российская певица Алла Пугачева прокомментировала травлю своей семьи в РФ после того, как она с детьми выехала из страны.

"Включаем солнце", – подписал совместный ролик с сыном артист. 

Контекст:

Галкин вместе со своей женой, российской певицей Аллой Пугачевой воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

Теги: Алла Пугачева, Израиль, дети, Максим Галкин, семья
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