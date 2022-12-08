Проживающая в РФ Орбакайте отреагировала на заявление Пугачевой о травле семьи после ее отъезда в Израиль

Орбакайте не комментирует публично отъезд матери в Израиль, но поддерживает ее публикации в сети Фото: pugacheva_genius / Instagram

6 декабря Пугачева в Instagram заявила, что просит Бога простить "жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов", которые организовали травлю ее семьи в РФ.

Дочь Пугачевой оставила под постом комментарий, содержащий изображение сердца и соединенных ладоней.

Орбакайте, как отмечает российское издание 7Дней.ru на своей странице в Instagram, после отъезда матери за границу остается в РФ и избегает общения с российской прессой.

"Кристина молчит, но это не значит, что она не разделяет взглядов Аллы Борисовны. Удивительно, что Орбакайте при таком отношении к происходящему до сих пор не уехала из страны", – написали российские журналисты.