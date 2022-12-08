Проживающая в РФ Орбакайте отреагировала на заявление Пугачевой о травле семьи после ее отъезда в Израиль

6 декабря Пугачева в Instagram заявила, что просит Бога простить "жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов", которые организовали травлю ее семьи в РФ.
Дочь Пугачевой оставила под постом комментарий, содержащий изображение сердца и соединенных ладоней.
Орбакайте, как отмечает российское издание 7Дней.ru на своей странице в Instagram, после отъезда матери за границу остается в РФ и избегает общения с российской прессой.
"Кристина молчит, но это не значит, что она не разделяет взглядов Аллы Борисовны. Удивительно, что Орбакайте при таком отношении к происходящему до сих пор не уехала из страны", – написали российские журналисты.
Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль.
18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.