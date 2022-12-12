Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото

"Вместе преодолеем все", – написала она.

На фото Боржемская обнимает и целует свою дочь.

Контекст:

Экс-супруга Узелкова признавалась, что, приняв решение разорвать отношения, главное не искать отговорки.

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт (2009) и дочь Оливия (2012).