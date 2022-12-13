"Секси", "Голливуд плачет". Ефросинина поделилась снимком в гламурном образе

На снимке Ефросинина запечатлена в платке, шляпе и кожаном плаще.
"Скучаю по своей гламурной жизни", – написала она.
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"Секси", – прокомментировала подписчица kucherenkotanya.
"Голливуд плачет", – заявила molenka58.
Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.
После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. 14 августа она сообщила, что вернулась домой.