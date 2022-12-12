"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей

"Украинцы за границей – это одна семья", – написала она.
Никитюк на встрече в Варшаве обнималась со своими соотечественниками. В финале ролика они вместе прокричали: "Слава Украине! Героям слава! Украина превыше всего! Русский военный корабль, иди на х...й!"
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"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех", – написала dasha_onp.
"Как это круто и искренне. Тоже хочу обняться с вами", – отметила lyudashollywooda.
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Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".
Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".