"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей

"Украинцы за границей – это одна семья", – написала она.

Никитюк на встрече в Варшаве обнималась со своими соотечественниками. В финале ролика они вместе прокричали: "Слава Украине! Героям слава! Украина превыше всего! Русский военный корабль, иди на х...й!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех", – написала dasha_onp.

"Как это круто и искренне. Тоже хочу обняться с вами", – отметила lyudashollywooda.

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