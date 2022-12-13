"Мурат с вами стал гораздо лучше", "Так похожи друг на друга". В сети обсуждают новое фото экс-супруга Ани Лорак и его избранницы

Пара запечатлена сидящей на лестнице в доме. Они снялись в черной одежде.

"Вы похожи друг на друга", – отметила подписчица senorita._.elena.

"Мурат с вами стал гораздо лучше", – заявила cyrils_mom.

"Так похожи между собой. Красивая пара", – написала _iryna_bilous.

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.

Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.