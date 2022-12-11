"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине

Налчаджиоглу: Я люблю эту страну, поэтому я и здесь Фото: muratnalca / Instagram

"У нас говорят так: твоя родина – не где ты родился, а где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком и живешь с честью. Поэтому я чувствую себя здесь таким человеком", – сказал экс-супруг Лорак.

Он отметил, что остался в Украине не потому, что его здесь все знают и он ведет в Украине бизнес.

"Я люблю эту страну, поэтому я и здесь. И быть здесь в хорошие времена, а когда что-то не хорошо, убегать, уезжать – это не мой стиль. Поэтому я здесь и буду здесь", – подытожил он.

Свое обращение он записал на русском языке, отметив в комментариях, что уже учит украинский.

"Какая ирония судьбы. Мурат оказался большим человеком, чем его бывшая", – отреагировали в сети.

Реагируя на комментарии о своей экс-супруге, он попросил ее не упоминать и назвал "третьим человеком".

"Я вас прошу очень сильно: третий человек, не обсуждаете здесь", – заявил он.

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