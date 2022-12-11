Бульвар Шоубиз
 
11 декабря, 2022
 
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"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Налчаджиоглу: Я люблю эту страну, поэтому я и здесь
Налчаджиоглу: Я люблю эту страну, поэтому я и здесь
Фото: muratnalca / Instagram

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу не покинул Украину после полномасштабного вторжения РФ, так как считает, что убегать – не в его стиле. Об этом он заявил в ролике, который 11 декабря опубликовал на своей странице в Instagram.

"У нас говорят так: твоя родина – не где ты родился, а где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком и живешь с честью. Поэтому я чувствую себя здесь таким человеком", – сказал экс-супруг Лорак. 

Он отметил, что остался в Украине не потому, что его здесь все знают и он ведет в Украине бизнес.

"Я люблю эту страну, поэтому я и здесь. И быть здесь в хорошие времена, а когда что-то не хорошо, убегать, уезжать  это не мой стиль. Поэтому я здесь и буду здесь", – подытожил он.

Свое обращение он записал на русском языке, отметив в комментариях, что уже учит украинский.

"Какая ирония судьбы. Мурат оказался большим человеком, чем его бывшая", – отреагировали в сети.

Реагируя на комментарии о своей экс-супруге, он попросил ее не упоминать и назвал "третьим человеком".

"Я вас прошу очень сильно: третий человек, не обсуждаете здесь",  заявил он.


Контекст:

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). 

После начала войны Налчаджиоглу осудил российскую агрессию против Украины. "Люди спрашивают, почему я поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он тогда.

Ани Лорак после 2014 года строит карьер в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. 

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.

Теги: Ани Лорак, война России против Украины, Мурат Налчаджиоглу
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