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11 декабря, 2022
 
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"Научил меня любить по-настоящему". Жена Сенцова показала своего 10-летнего сына

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Сенцов и Вельч в начале декабре стали родителями. У них родился сын Демьян
Сенцов и Вельч в начале декабре стали родителями. У них родился сын Демьян
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Жена бывшего политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова, который в составе ВСУ защищает Украину от российских оккупантов,11 декабря в Facebook опубликовала фото, на котором запечатлена со своим 10-летним сыном Львом. Вероника Вельч посвятила публикацию его 10-летию.

"10 лет человеку, который научил меня любить по-настоящему",  подписала она фото.

https://www.facebook.com/veronika.vlech/posts/pfbid02B2pr7cu26TLNBQceazQ433vUSNmTsTHV6WT6F4sEcnwcX6USR6RDaBBqBSKqvCnbl

Контекст:

Вельч – директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh. Она родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. Лев  их общий ребенок.

5 июля 2022 года Сенцов и Вельч стали мужем и женой. О том, что они состоят в отношениях, Сенцов сообщил в марте 2022 года. В начале декабря стало известно, что у супругов родился сын Демьян.

От предыдущих отношений у Сенцова есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

Теги: Олег Сенцов, дети, семья
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