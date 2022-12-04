"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына

"В эти трудные для нас все времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно возьмет верх. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна", – подписал фото Сенцов.

Дату рождения сына Сенцов не озвучил.

Контекст:

5 июля 2022 года Сенцов и Вельч стали мужем и женой. О том, что они состоят в отношениях, Сенцов сообщил в марте 2022 года.

От предыдущих отношений у него есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий ребенок.