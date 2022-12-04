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04 декабря, 2022
 
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"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына

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Сенцов и Вельч поженились летом 2022 года
Сенцов и Вельч поженились летом 2022 года
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, в составе ВСУ защищающий Украину от российских оккупантов, в четвертый раз стал отцом – у него родился сын Демьян. Об этом он сообщил 4 декабря в Facebook, опубликовав фото новорожденного и его матери, директора по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероники Вельч.

"В эти трудные для нас все времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно возьмет верх. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна",  подписал фото Сенцов.

Дату рождения сына Сенцов не озвучил.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/pfbid02BMpkNXpoEo6K2TPkxWCwBmPPKVMikacny1VpjE6PoBPAagwpjC75iWu5Gdd2TF8Jl

Контекст:

5 июля 2022 года Сенцов и Вельч стали мужем и женой. О том, что они состоят в отношениях, Сенцов сообщил в марте 2022 года.

От предыдущих отношений у него есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий ребенок.

Теги: Олег Сенцов, режиссер, дети, беременность, ребенок
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