Сенцов сделал на фронте селфи с Хлывнюком

"Куда на фронт не приедешь, а там уже Хлывнюк воюет", – подписал снимок Сенцов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда он.

Хлывнюк после начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас служит рядовым в подразделении "София" батальона ТОР патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.