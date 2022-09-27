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27 сентября, 2022
 
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Сенцов сделал на фронте селфи с Хлывнюком

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Сенцов: Куда на фронт не приедешь, а там уже Хлывнюк воюет
Сенцов: Куда на фронт не приедешь, а там уже Хлывнюк воюет
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, в составе ВСУ защищающий Украину от российских оккупантов ,27 сентября разместил в Facebook селфи с фронтменом украинской группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

"Куда на фронт не приедешь, а там уже Хлывнюк воюет", – подписал снимок Сенцов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/pfbid02boDx52bippc7nip88TUxbawXnDJXf6y4ct5p7BkaFk8ehKGcYFH2SyxXdzogrrTLl


Контекст:

14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда он.

Хлывнюк после начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас служит рядовым в подразделении "София" батальона ТОР патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.

Теги: Олег Сенцов, война России против Украины, Андрей Хлывнюк
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