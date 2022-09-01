"Задания простые – разведка военных целей и их обезвреживание". Хлывнюк заявил, что стал пилотом ударного дрона "Каратель"

Хлывнюк после полномасштабного вторжения России в Украину вступил в тероборону Фото: Бумбокс / Facebook

По словам музыканта, созданный им в июле благотворительный фонд занимается приобретением таких дронов и обучением экипажей для действующих боевых частей. В планах у Хлывнюка – обучить 10 экипажей дронов.

"Задания очень простые – разведка военных целей и их обезвреживание", – отметил он.