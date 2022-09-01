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01 сентября, 2022
 
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"Задания простые – разведка военных целей и их обезвреживание". Хлывнюк заявил, что стал пилотом ударного дрона "Каратель"

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Хлывнюк после полномасштабного вторжения России в Украину вступил в тероборону
Хлывнюк после полномасштабного вторжения России в Украину вступил в тероборону
Фото: Бумбокс / Facebook

Защищающий Украину фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк благодаря волонтерам приобрел боевой дрон Punisher, прошел курс обучения и стал его пилотом. Об этом он рассказал 30 августа в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Ukrinform TV.

По словам музыканта, созданный им в июле благотворительный фонд занимается приобретением таких дронов и обучением экипажей для действующих боевых частей. В планах у Хлывнюка – обучить 10 экипажей дронов.

"Задания очень простые – разведка военных целей и их обезвреживание", – отметил он.

Контекст:

Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик с английского языка").

Во время учебы в университет был солистом группы "Мандариновый рай". В начале 2000-х переехал в Киев, где выступал в нескольких коллективах. В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс". В 2005 году коллектив выпустил первый альбом "Меломанія".

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас служит рядовым в подразделении "София" батальона ТОР патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.

Теги: война России против Украины, Андрей Хлывнюк
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