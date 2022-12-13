Бульвар Шоубиз
 
13 декабря, 2022
 
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"Клубничка", "Должно быть стыдно". Тринчер в белье показала тело, измазанное тортом

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Тринчер: Что-то не придумала подпись, поэтому помогайте
Тринчер: Что-то не придумала подпись, поэтому помогайте
Фото: annatrincher_official / Instagram

Украинская певица Анна Тринчер 12 декабря в Instagram опубликовала подборку снимков, для которых позировала в постели.

Тринчер снялась в комплекте красного кружевного белья. Она позировала с тортом в форме сердца. На некоторых снимках певица засветила ягодицу, измазанную кремом.

"Что-то не придумала подпись, поэтому помогайте", – написала она.

"Сладкая вишенка на торте", – прокомментировала подписчица natalichechelnytska.

"Фу, вам должно быть стыдно", – отметила bogush.893.

"Клубничка", – отметила tanyawitawa.

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Анна Тринчер, певица, белье, постель, ягодицы
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