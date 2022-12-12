Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка снялись в постели

Реус и Налчаджиоглу снялись лежащими в постели: она читала книгу "Как общаться с психами", он – с ноутбуком.
Налчаджиоглу предстал также во втором образе – он разбросал косметическую продукцию и заявил, что много ее не бывает.
"Я знала, что у Мурата две личности", – написала Реус.
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Налчаджиоглу – бывший муж замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.
Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.