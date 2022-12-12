Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка снялись в постели

Реус и Налчаджиоглу снялись лежащими в постели: она читала книгу "Как общаться с психами", он – с ноутбуком.

Налчаджиоглу предстал также во втором образе – он разбросал косметическую продукцию и заявил, что много ее не бывает.

"Я знала, что у Мурата две личности", – написала Реус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @__l_i_l_i_a___