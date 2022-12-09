"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ

Посмотрев на своего бойфренда, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, Реус говорит, что его губы более сочные, чем ее.
В финале ролика Реус выяснила, что ее возлюбленный якобы пользуется блеском-плампером для увеличения губ.
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"Вы безумные!" – отреагировала подписчица mamalerika1005.
"Прикольно", – заявила shekhovtsova_79.
Налчаджиоглу – бывший муж замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.
Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.