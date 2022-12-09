"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ

Реус и Налчаджиоглу не состоят в браке Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Посмотрев на своего бойфренда, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, Реус говорит, что его губы более сочные, чем ее.

В финале ролика Реус выяснила, что ее возлюбленный якобы пользуется блеском-плампером для увеличения губ.

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"Вы безумные!" – отреагировала подписчица mamalerika1005.

"Прикольно", – заявила shekhovtsova_79.