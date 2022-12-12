"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног

Певица предстала в черном топе и голубых джинсах. Лежа на диване, она подняла ноги и дважды развела их перед камерой. В ролике с Мадонной снялись несколько мужчин. Их она не представила.

"Воскресное настроение", – написала певица.

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"Как неловко в почти 70 лет", – отметил подписчик luvthe5.

"Это не выглядит весело", – заявил fulaxmaximal.