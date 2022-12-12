"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног

Певица предстала в черном топе и голубых джинсах. Лежа на диване, она подняла ноги и дважды развела их перед камерой. В ролике с Мадонной снялись несколько мужчин. Их она не представила.
"Воскресное настроение", – написала певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Как неловко в почти 70 лет", – отметил подписчик luvthe5.
"Это не выглядит весело", – заявил fulaxmaximal.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".