"Сможет вести духовные программы получше маломозглого Корчевникова". Невзоров показал лицо русской духовности

Мужчина, изъясняясь с обилием ненормативной лексики, рассказал, как любит выпить. Он также похвастался, что его девушка, которая также снялась в ролике, пьет водку из граненого стакана, не закусывая.
"Конечно, в России невероятный преизбыток русской мессианской спасительной духовности, которую срочно надо нести всем народам и сделать везде обязательной. От Литвы до Аризоны. Эта парочка явно приглашена на вечерний эфир [российского православного пропагандистского канала] "Спас". Парень сможет вести духовные программы получше маломозглого [телеведущего Бориса] Корчевникова", – написал он.
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Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.
3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.