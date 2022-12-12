"Сможет вести духовные программы получше маломозглого Корчевникова". Невзоров показал лицо русской духовности

Мужчина, изъясняясь с обилием ненормативной лексики, рассказал, как любит выпить. Он также похвастался, что его девушка, которая также снялась в ролике, пьет водку из граненого стакана, не закусывая.

"Конечно, в России невероятный преизбыток русской мессианской спасительной духовности, которую срочно надо нести всем народам и сделать везде обязательной. От Литвы до Аризоны. Эта парочка явно приглашена на вечерний эфир [российского православного пропагандистского канала] "Спас". Парень сможет вести духовные программы получше маломозглого [телеведущего Бориса] Корчевникова", – написал он.