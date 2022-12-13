"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом

"Именно в промежутках между каждым моим вдохом и выдохом мои глубокая боль и горе за все семьи, страдающие сейчас, исчезают на несколько секунд... Я хочу, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом..." – написала она.
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"Чтобы убрать эту боль, нужно наконец открыть рот и начать говорить, а не дышать", – прокомментировала подписчица julia27225280.
"Какой позор – молчать о том, что происходит в Украине", – заявила helena_antonova_.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ани Лорак после 2014 года строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.
2 марта Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также лишение государственных наград.
Ани Лорак заявила, что замалчивает нападение РФ на Украину, так как ей "не хочется быть использованной никем и ничем", а "хочется делиться мыслями, переживаниями, эмоциями". "С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь", – заявила она.