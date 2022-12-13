"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом

Ани Лорак заявила, что испытывает боль и горе за все семьи, которые сейчас страдают, так и не указав, о какой стране идет речь Фото: anilorak / Instagram

"Именно в промежутках между каждым моим вдохом и выдохом мои глубокая боль и горе за все семьи, страдающие сейчас, исчезают на несколько секунд... Я хочу, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом..." – написала она.

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"Чтобы убрать эту боль, нужно наконец открыть рот и начать говорить, а не дышать", – прокомментировала подписчица julia27225280.

"Какой позор – молчать о том, что происходит в Украине", – заявила helena_antonova_.

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