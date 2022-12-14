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14 декабря, 2022
 
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Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото

Брежнева указала своим местонахождением Берлин
Брежнева указала своим местонахождением Берлин
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева 13 декабря в Stories Instagram опубликовала снимки, сделанные в столице Германии, Берлине.

Брежнев показала граффити на плитке и засветила в кадре свои ноги. Она указала локацию – Берлин.


Фото: ververa / Instagram

Фото: ververa / Instagram

Также певица показала фото, на котором запечатлена в одежде цветов украинского флага: голубых джинсах, желтых кедах, желтом свитшоте и наброшенном сверху голубом свитере.

Фото: ververa / Instagram
Фото: ververa / Instagram

Контекст:

В марте 2022 года Брежнева сообщала, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка. До этого артистка строила карьеру в РФ.

13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе. Он замалчивает войну России против Украины.

19 октября Брежнева презентовала совместную песню с Tayanna под новым сценическим псевдонимом Vera.

В день премьеры пользователи сети вспомнили и растиражировали слова Брежневой, сказанные певицей в 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову.

"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины".

В сети заявили, что, записав украинскую песню после такого интервью, певица дала "мастер-класс по переобуванию".

В конце октября Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя Леонида Брежнева, вернула ее.

Теги: Украина, Вера Брежнева, ВИА Гра, певица, фото, одежда
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