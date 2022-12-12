"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео

Вакарчук: Чем больше эти собаки поливают нас своей черной энергией, чем больше посылают ракет, тем злее, сильнее и увереннее мы становимся Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

В своем посте артист назвал вокзал крепостью несокрушимости.

"Чем больше эти собаки поливают нас своей черной энергией, чем больше посылают ракет, тем злее, сильнее и увереннее мы становимся. Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем. Свет обязательно победит тьму", – обратился к пассажирам артист.

Вакарчук исполнил песню "Коли ми станем собою".