"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео

В своем посте артист назвал вокзал крепостью несокрушимости.
"Чем больше эти собаки поливают нас своей черной энергией, чем больше посылают ракет, тем злее, сильнее и увереннее мы становимся. Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем. Свет обязательно победит тьму", – обратился к пассажирам артист.
Вакарчук исполнил песню "Коли ми станем собою".
Вакарчук выступает с благотворительными концертами перед украинскими защитниками, а также поет для жителей освобожденных от российских оккупантов городов.