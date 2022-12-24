Не "чувствительный контент", а реальная жизнь. Зеленский отреагировал на обстрел Херсона

24 декабря от удара по Херсону погибло пять человек, 35 ранены Фото: Zelenskiy / Official / Facebook

Он опубликовал несколько фотографий с погибшими жителями города на месте атаки оккупантов и подчеркнул: мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла воюет Украина.

"Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести "русский мир" в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия", – написал президент.

Российские оккупанты обстреляли центр Херсона днем 24 декабря. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщая в Telegram о количестве жертв, сказал о пяти погибших и 20 раненых. Позже число тех, кто получил ранения, увеличилось до 35.