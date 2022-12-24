Резников: Варварский обстрел Херсона российскими террористами – месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации

"Варварский обстрел Херсона российскими террористами – это не только очередное военное преступление, но и месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон – это Украина", – заявил министр.
По его словам, Украина сможет предотвратить подобные трагедии, если у нее будет больше средств контрбатарейной борьбы, больше артиллерии и больше дальнобойных боеприпасов.
"Так российские убийцы будут наказаны и изгнаны из Украины", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ukraine will be able to prevent such tragedies if it has more means of counter-battery warfare, more artillery and more long-range ammunition.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 24, 2022
Thus, russian murderers will be punished and driven out from Ukraine.
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24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, когда там находилось много людей. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.
Информация о жертвах отличается у разных ведомств. Прокуратура сообщила о восьми погибших мирных жителях и ранении 17, в Офисе президента – о семи погибших и 58 раненых.