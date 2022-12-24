Резников: Варварский обстрел Херсона российскими террористами – месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации

"Варварский обстрел Херсона российскими террористами – это не только очередное военное преступление, но и месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон – это Украина", – заявил министр.

По его словам, Украина сможет предотвратить подобные трагедии, если у нее будет больше средств контрбатарейной борьбы, больше артиллерии и больше дальнобойных боеприпасов.

"Так российские убийцы будут наказаны и изгнаны из Украины", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ukraine will be able to prevent such tragedies if it has more means of counter-battery warfare, more artillery and more long-range ammunition.

Thus, russian murderers will be punished and driven out from Ukraine.

2/2 https://t.co/sYEUf4imT5 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 24, 2022