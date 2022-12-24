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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Варварский обстрел Херсона российскими террористами – месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации

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Оккупанты обстреляли центр Херсона 24 декабря
Оккупанты обстреляли центр Херсона 24 декабря
Фото: EPA

Обстрел российскими оккупантами Херсона – месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter 24 декабря.

"Варварский обстрел Херсона российскими террористами – это не только очередное военное преступление, но и месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон – это Украина", – заявил министр.

По его словам, Украина сможет предотвратить подобные трагедии, если у нее будет больше средств контрбатарейной борьбы, больше артиллерии и больше дальнобойных боеприпасов.

"Так российские убийцы будут наказаны и изгнаны из Украины", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, когда там находилось много людейПо данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

Информация о жертвах отличается у разных ведомств. Прокуратура сообщила о восьми погибших мирных жителях и ранении 17, в Офисе президента – о семи погибших и 58 раненых.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, оружие, Алексей Резников, обстрелы, война России против Украины
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