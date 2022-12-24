Посол США об обстреле Херсона: Ужасно, особенно в канун Рождества

"Сегодня снова жестокая атака России на недавно освобожденный Херсон. Жители города и так сильно пострадали, когда отступавшие российские войска отключили электроэнергию и воду. По предварительным данным, много погибших и раненых. Очень ужасно, особенно в канун Рождества", – написала посол.

Сьогодні знову жорстока атака Росії на нещодавно звільнений Херсон. Мешканці міста і так сильно постраждали, коли російські війська, що відступали, відключили електроенергію й воду. За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва.

Контекст:

РФ обстреляла сегодня центр Херсона, когда там находилось много людей. По данным ГСЧС, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

Точных данных о жертвах пока нет. По информации прокуратуры, погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, ранены 17. В Офисе президента сообщают о семи погибших и 58 раненых.