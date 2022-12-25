Путин заявил, что Россия готова к переговорам. Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности"

"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", – заявил Путин.

Также он сказал, что Россия якобы "была вынуждена защищать своих граждан", и обвинил в развязывании войны Украину.

На это ответил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Субъекту Путину нужно вернуться к реальности.

Россия единолично напала на Украину и убивает граждан. Никаких других "стран, мотивов, геополитики" нет. Россия не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности. Это очевидно, поэтому двигаемся к трибуналу", – написал он.