Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: “И ты, Рамзан?”

Швец: На поле боя в Украине перемалывается российская военная машина. Путин уже практически потратил всю армию, которую запустил в Украину 24 февраля. И мы на это потратили всего 5,6% бюджета Пентагона Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Путин не кагэбэшник. Он отморозок. Парень из подворотни ушел в спортзал, где его тренировал и воспитывал уголовник. Потом бандитский Петербург, где кровь лилась рекой. Это его университеты

– Юрий Борисович, добрый вечер.

– Добрый вечер, Дмитрий Ильич.

– Скоро 10 месяцев войны. Что вы думаете на сегодняшний день?

– Все 10 месяцев настроение напряженное. Победа [Украины] ожидается, она должна быть неизбежна. Но появляются все новые проблемы, которые необходимо решать. И они усложняются. Это не значит, что проблема становится нерешенной. Просто нужно больше думать, больше организации. Ее сложнее решать, но зато когда она решится, она приблизит нас к победе.

– Давайте поговорим о Путине. Кто-то же должен о нем думать.

– Давайте. О нем психиатры вообще должны думать, но давайте сыграем роль психиатров.

– О нем судьи в Гааге должны думать.

– Да. У нас была специальная дисциплина "оперативная психология". Давайте его разберем с этой точки зрения.

– По косточкам. Вы с ним вместе учились. Вы прошли примерно одну школу. Вы, конечно, намного более успешны были, но тем не менее вам преподавали одни дисциплины, у вас были одни учителя. Я даже попрошу вас поставить себя на его место. 10 месяцев практически безуспешной борьбы с Украиной... Почему безуспешной? Потому что не достигнута ни одна цель из поставленных.

– Да.

– И впереди непонятно что. О чем он думает сейчас? И что он будет предпринимать, на ваш взгляд, дальше?

– Сразу на ваш вопрос приходит в качестве ответа фраза, которая мне запала в душу, которую в свое время произнес Борис Березовский: "Трудно понять психологию или ход мышления идиота". Буквально перед нашим интервью я читал статью в The New York Times по поводу войны, которую Путин затеял. Общий вывод такой: вроде был нормальный человек, но к февралю он рехнулся. Почему он сошел с ума? Потому что это судьба любого диктатора, который сидит 20 лет и больше. Плюс в том учебном заведении, где мы учились, – он туда попал случайно. И мне иногда говорят: "Он каэгбэшник". Да он не кагэбэшник. Он отморозок. То есть парень из подворотни, потом ушел в подвал, в спортзал, где его тренировал и воспитывал уголовник. Это его университеты. Потом этот бандитский Петербург, где кровь лилась рекой. И этот отморозок не обременен знаниями, интеллектом, мозжечок маленький. И именно потому что он был тихий, тишайший, его и сделали президентом, будучи уверенными, что можно дергать за ниточки и им управлять. Ну и, как всегда в Советском Союзе со времен Сталина, выбирали того, кто считается управляемым, а потом получается то, что мы имеем. Плюс окружение. Когда человек сидит 20 лет на своем посту, его окружение, карьера делается проще всего. Можно делать карьеру, какие-то великолепные вещи придумывая на пользу государства, а можно лизать... Ну это самое лизание в царской России, в Советском Союзе, в нынешней России – это самый надежный, самый легкий и быстрый карьерный рост. Ему объясняли 20 лет, что он великий, гениальный. И он поверил в это.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Все это привело его к тому, что он сделал. Полный провал… Что ему теперь делать? Я вижу, я знаю, что он сейчас делает. Он, не имея возможности выиграть битву на поле боя, наносит удары по гражданскому населению и по экономике. Удары по гражданскому населению – это очередная глупость. Потому что, как показывает история, еще ни одна война не выигрывалась путем ударов по городам, путем деморализации населения. Он надеется на то, что зима… Он постарается еще больше энергопроизводящих предприятий разрушить. Экономика сейчас в тяжелейшем состоянии. Он надеется, что станет еще хуже. Он рассчитывает, что миллионы людей из Украины двинут в Европу. Чуть ли не до 18 миллионов… Хаос в Европе, хаос в Украине. Вот на что он рассчитывает сейчас, вот где его главные устремления. И это сложная проблема, но ее надо решать.

– Давайте говорить честно: у него есть хоть какие-то шансы на успех?

– Я вам скажу, как и все жители, граждане Украины, – конечно, нет. Сумасшедший во главе страны, которая производит 2% мирового ВВП...

– 1,7% даже.

– У которой военный бюджет порядка $75 млрд, в то время как у Соединенных Штатов – $855 млрд. А если взять еще страны НАТО, то это за триллион. У него база ВПК времен 70–80-х годов. В интеллектуальном плане – полный провал. Теоретических возможностей никаких у него нет для того, чтобы выиграть. Но весь вопрос в том, сколько он горя, страданий принесет прежде всего Украине до того, как с ним будет покончено. Сколько придется заплатить Украине и украинцам до того, пока его песня будет спета окончательно.

– Юрий Борисович, я порассуждаю вслух. Мы очень благодарны США за помощь в трудную минуту, когда речь шла о существовании Украинского государства. США дали оружие, дают деньги. У нас героические Вооруженные силы, но если бы не оружие и не деньги, мы бы не выстояли. Мы это понимаем. У США есть оружие, которое способно переломить ход войны. Не только переломить, а просто в течение месяца уничтожить Россию как таковую. Почему, располагая таким оружием, США нам его не дают?

– Тут целый комплекс проблем, начиная с логистических и кончая политическими. Я сошлюсь на ту статью, которую читал. Она основана на интервью с дипломатами, разведчиками, в основном американцами. Что они докладывают в Белый дом? Считается, что этот сумасшедший [Путин] поставил на карту даже свою жизнь. Мы сейчас с вами обсудили, что он обречен на поражение, а он считает, что не может себе позволить поражение, потому что он... Он рехнулся до такой степени… Бледная Моль себя вообразила орлом, кондором, вершителем судьбы мира, который не имеет права проиграть. Поэтому как считают в Белом доме? Дать Украине оружие и погнать его быстро – и он в отчаянии может натворить такое, что никому не понравится. Прежде всего Украине.

У него есть еще масса возможностей для эскалации сверх того, что он делает сейчас. Поэтому в этих условиях избрана тактика шаг за шагом переходить брод, перескакивая с камушка на камушек. В разведке это называется "постепенное вовлечение в разведсотрудничество". Американцы делают это постепенно. Как вы помните, когда началась война, вопрос стоял... 22-го приехал в Вашингтон Кулеба с просьбой: "Дайте Stinger". Вопрос был, насколько летально это оружие, чтобы можно было его передать. А сейчас смотрите, что есть у Украины. Я уверен, что будут и ATACMS. Patriot – вопрос уже практически решен. Это, правда, время займет, время уйдет на подготовку украинского персонала. Потому что для управления одной батареей Patriot нужно 90 человек. И само время затратное – это подготовка обслуживающего персонала. Навыки требуют времени. То есть Patriot получите. ATACMS... Да, Patriot – это стратегический шаг вперед. Это эскалация, которой я не мог себе представить. После Patriot только атомная бомба может еще быть передана. Потому что, как говорят американские аналитики, эти ракеты будут сбивать вражеские ракеты не над Киевом, не над Днепром, а на подлете, желательно еще на российской территории. Практически с их развертыванием война с агрессором переводится в воздушное пространство РФ. А это существенный шаг в эскалации. Это же страшная "красная черта", как когда-то кричали в Кремле.

После того, как США поставят Украине Patriot, все причины, почему не будут поставлены ATACMS, снимаются

Второе. Особенно на начальном этапе там будут присутствовать американские военнослужащие. Потому что самое секретное в этой системе, почему ее долго не поставляли, – она станет интегрированной частью целой сети таких же систем в Европе, которая замкнута на системы обнаружения, часть из которых – это самолеты AВАКС, которые будут следить вглубь российской территории. Поэтому даже немцы, когда собирались передавать полякам эту систему, ставили условие, что будут немцы управлять этими ракетами на территории Польши. Никогда американцы не передавали такие системы не стране НАТО, стране, воюющей с ядерной державой. Это очень серьезная эскалация, и американцы пошли на нее – прежде всего из гуманитарных соображений. Потому что тактика, при помощи которой Путин собирался выиграть, – удары по жилым кварталам, по инфраструктуре, то есть геноцид фактически, военное преступление... Он надеялся сломить волю народа, но это привело к обратному эффекту. Западная публика не может терпеть, когда творятся чудовищные преступления в цивилизованном мире. Избиратель не может их долго терпеть и наблюдать. То же самое было в Югославии в свое время, когда они начали резать друг друга – пришлось НАТО вмешаться. То же самое сейчас.

Что касается танков... Генерал Залужный дал интервью журналу The Economist. Сказал, что в худшем варианте агрессор может нанести массированный удар, новое наступление организовать на Киев уже в январе. И в этой связи он сказал, что ему нужно 300 танков, 600 БМП, 500 гаубиц... Генерал Залужный – профессионал, не мечтатель. И он прекрасно понимает, что за такое время это все поставить просто невозможно. Чтобы поставить эти танки и БМП, нужно сначала развернуть громаднейшую сеть техобслуживания. Поставили гаубицы М-777. 30% из них в каждый момент находится на капитальном ремонте. Хотя гаубица в техническом отношении гораздо проще, чем танк, до сих пор не налажен их ремонт в Украине. Их нужно везти в другую страну. А что будет с танком? Причем гаубица-то из тыла стреляет, она меньше изнашивается, повреждается, а танк – на передовой. То есть поставить эти танки без технического обслуживания – это будет груда металла. Поставить такое количество бронетехники даже в мирное время – нужно очень большое количество времени. В военное время это чрезвычайно сложно. Хотя вопрос сейчас обсуждается. Я слышал где-то недели две назад, что обсуждают вопрос о поставке танков. Сколько это времени займет?

ATACMS... После того как поставят Patriot, все причины, почему не будут поставлены ATACMS, снимаются. Потому что, как я уже сказал, Patriot могут сбивать вражеские ракеты во вражеском воздушном пространстве. Ну и теперь почему не поставить ATACMS? Правильно? Это то же самое. ATACMS дорогие, но сейчас прорабатывается шесть вариантов того, что можно поставить. Один из них – есть вариант поставки ракеты, которая обойдется гораздо дешевле. В закромах Пентагона есть бомба и есть ракета с ракетным двигателем. И они в несобранном виде. И они гораздо дешевле, чем ATACMS. Но небольшими усилиями можно эту бомбу в качестве боеголовки поставить на ракету – и она будет летать от 150 и, говорят, аж до тысячи км.

– Да вы что?!

– Да. И их много, в отличие от ATACMS. И стоят они гораздо дешевле.

– И кто их запускает? HIMARS?

– Нет. Но установки похожи на установки HIMARS. Я точно не помню. Есть вариант даже, что может в качестве переносного оружия стрелять. То есть она очень гибкая. Не надо эти компоненты производить на предприятиях ВПК, как сейчас собираются воспроизводить затраченные Stinger и Javelin. Процесс идет. Я понимаю, что это мучительно больно, особенно когда люди находятся под бомбежками. Но такова человеческая природа. Вы вспомните Вторую мировую войну. США не вступили во Вторую мировую, пока японцы не разбомбили Перл-Харбор. Несмотря на то, что их братья – англосаксы вели войну не на жизнь, а на смерть с Гитлером. И тем не менее. Потому что внутри страны есть политические партии, которые хотят оставаться у власти. Есть политическая жизнь. Пардон. (Звук сообщения). А вот из Пентагона... Я не шучу, кстати.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– А я не сомневаюсь, что не шутите.

– Это специалист как раз по поставкам в Украину. Значит, есть в Америке очень серьезные противники оказания помощи Украине в принципе. "Ни цента Украине". И они собираются это начать с 3 января следующего года. Это трамписты. Они с трудом выиграли только Палату представителей. Но там дают деньги. Если они не сформируют пакет помощи Украине, то его не будет. Потому что Сенат этого не может сделать. И, следовательно, администрация. Есть у них оголтелый, совсем тупоголовый, но очень влиятельный канал Fox. Есть там человек по фамилии Карлсон, который по популярности...

– Который живет на крыше?

– Да, Такер Карлсон. У них тезисы с... Я ее Скарабеевой все время называю.

– Скабеева.

– Скабеева, да, "Соловьиный помет". У них одни и те же тезисы. Они друг друга цитируют. Это одна шайка-лейка. Ну и что они рассказывают? "Почему мы должны волноваться о границах Украины, когда у нас самих проблемы на границе с Мексикой? Зачем мы будем давать сумасшедшие деньги?" Кстати, в украинском пространстве некоторые их представители разгоняют, что мало денег, а в это время Карлсон кричит: "Да за этот год, за эти 10 месяцев мы дали Украине в два раза больше, чем в самый тучный год в Афганистане потратили". Кстати, Белый дом запросил добавить $37 млрд. Это уже на следующий финансовый год. И если будет принят – а он обязан быть принят, потому что деваться некуда, – будет $104 млрд. Вот. Поэтому надо как-то давить на них. Есть, слава богу, те, кого можно назвать здравомыслящими американцами. Это так называемые рейганисты, последователи его теории, которые понимают геостратегию, понимают значение войны, которая ведется на территории Украины. Потому что трамписты на быдломассу рассчитывают, кричат: "Вы посмотрите, какие цены на бензин. Вспомните, сколько было при Трампе, а сколько сейчас. Это из-за Украины". Хотя это все полная чушь. Но это умные люди понимают, а быдломасса не понимает.

Я лично считаю, что Байден не должен идти на следующий срок. Ему надо отдыхать. Но короля играет свита. Свита замечательная, для Украины одна из лучших. Они понимают, что с 3 января, когда следующий Конгресс приступит к работе, вопрос о финансировании станет очень сложным. Поэтому они хотят принять этот законопроект сейчас. Это нужно сделать до 23 декабря. Трамписты пытаются это все перенести на следующий год. Эта неделя чрезвычайно важная, критически важная. Умные люди понимают значение Украины и войны, которая идет. Умные люди в ответ на логику трампистов объясняют: "У нас главный враг – Китай. Но у него есть подельник, так сказать, собачка на побегушках, – это путинская Россия. Так получилось, что прежде нам необходимо справиться с путинской Россией. Иначе мы проигрываем Китаю, даже не вступая с ним в борьбу". На поле боя в Украине перемалывается российская военная машина. Он уже практически потратил всю армию, которую запустил в Украину 24 февраля. А это были самые боеспособные части. То, что будет, – это уже второй сорт. И мы на это потратили 5,6% военного бюджета Пентагона. Если бы НАТО вступал в борьбу, чтобы перемолоть российскую армию в таком количестве, нам бы понадобился триллион. А так мы это сделали за 5,6%. И Путин продолжает перемалываться. Поэтому для американцев эта помощь – копейки. Хоть Карлсон и кричит, что это в два раза больше, чем в Афганистане. На самом деле это копейки, при помощи которых удавливается ближайший союзник Китая. Это понятно нормальным людям, но есть политическая борьба. Поэтому выдумывается вопрос – и потом он раздувается.

Кто даст Путину гарантии безопасности? Никто. Он военный преступник. Сейчас Макрон может болтать, но когда дойдет до дела...

– Юрий Борисович, Путину кажется, что он вывернется, как вы думаете?

– Ну, я думаю, да. Надежды юношей питают. Особенно злодеев. А ему деваться некуда. Потому что у него нет уже варианта съехать.

– Ну, вариант всегда есть. Он бы мог сейчас с Западом как-то договориться.

– Как? Ну что вы...

– Давайте я предложу вариант.

– Давайте.

– Он уходит из Украины, а они ему обещают безбедную старость в каком-то регионе не в России.

– Кто ему это пообещает? Никто. Он военный преступник. На него уже собрана куча фактов, уже готовится серьезнейшая база для уголовных дел. И то, что он военный преступник, – сомнений нет никаких. Я не вижу ни одного политического деятеля, который бы взял на себя... Сейчас Макрон может болтать, но когда дойдет до дела... Я не представляю, чтобы президент Соединенных Штатов дал...

– Ну с нацистскими преступниками же договаривались. Они же потом служили и Советскому Союзу, и Соединенным Штатам.

– Это люди, которые критически нужны были для национальной безопасности страны. И это люди были второго, третьего, десятого эшелона. Это не были главные нацистские преступники. Я не могу представить, чтобы договаривались с Герингом, Геббельсом, Гиммлером. Во-вторых, он сам не поверит ни в какие гарантии. Он подумает, что это трюк, а там его в камере удавят. Третье, очень важное. Никто не отменял исков. Собрали сейчас все факты для уголовных дел – потом будут иски к Российской Федерации, к конкретным представителям РФ. Их будет неимоверное количество. На этом будут процветать адвокаты всех западных стран. Потому что их будут сотни. Такой системы не было после Второй мировой войны, но она сейчас есть. И это будут миллиарды. Россия будет работать десятилетиями для того, чтобы заработать только на выплаты по проигранным искам. В принципе, каждый украинец, член семьи которого погиб под варварской бомбардировкой, может найти адвоката в Великобритании или Соединенных Штатах, чтобы подать такой иск.

Ну и наконец, может быть, самое главное: он никогда не поверит, что его подельники его не сдадут. Для подельников есть смысл его сдать под гарантии, что их деньги в какой-то степени будут им оставлены и им дадут аусвайс. Россия будет превращена в гетто и отхожее место мировой цивилизации на десятилетия вперед. Но богатые люди, у которых еще миллиарды есть в западных банках, хотят выезжать. Для этого нужен аусвайс. Сдашь Путина – получишь аусвайс. Привезешь его в клетке – получишь. И Путин это все имеет в виду. Поэтому он сам не может пойти ни на какие гарантии, потому что они как мыльный пузырь.

– Хорошо. Таким образом, Путин будет газовать дальше?

– Будет пытаться.

– Сколько это будет длиться, на ваш взгляд?

– Здесь от многих факторов зависит. Я считаю, что чем дальше, тем больше военный аппарат будет саботировать его указания.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– Почему?

– По имеющейся информации, военные были категорически против этого плана. Категорически. Я имею в виду широкие круги военных.

– Они понимали, что они все украли из армии и что армия небоеспособна?

– Это одно, да. Во-вторых, они понимали реальность, к чему это может привести. Я вам приведу пример. Генерал Ивашов. Это же один из "ястребов". Какое он письмо написал? Даже он и его коллеги, которые не были "голубями" ни в коем случае, понимали, к чему это приведет. Поэтому будут саботировать. Путин их самих замазывает кровью. И каждый будет пытаться с этого дела соскочить. Второе. Это зависит еще от того, как пойдут дела на поле боя. Я рассчитываю, что они будут идти для него все хуже и хуже. Помимо этой войны, идет экономическая война против России. И серьезнейший, реальный шаг, сильный удар был осуществлен впервые 5 декабря. Это эмбарго на поставку нефти в ЕС и потолок цен. И уже что происходит? В то время, когда Brent был $82–83 за баррель, российскую нефть Индия покупала где-то за $41. Они его щипали как последнего лоха. А после 5 декабря... Из Москвы кричали, пыжились: "Мы не будем признавать..." А куда они денутся? Товарищи из Индии им сказали: "Ребята, раньше мы считали дисконт от цены Brent в $82, а сейчас будем считать от потолка цен в $60". То есть с 5 декабря Россия продает еще на $4 дешевле, чем это было до 5 декабря. Это должно в конце концов привести к ситуации... Да, я смотрю, и народишко прозревает.

– Да? Вы думаете?

– Ну я вижу. Радости у народа не видно. Сумасшедшие всегда есть. Я не вижу у них порыва. А вести такую войну без патриотического порыва долго невозможно. Есть генералы в Америке, к которым я прислушиваюсь. Один из них – генерал Ходжес.

– Да, серьезный человек.

– Да. Он известен в Украине. Он считает, что все может закончиться к осени следующего года. Имеется в виду и освобождение Крыма. Но все зависит от помощи. Вы правильно говорите: если бы сразу было поставлено все это оружие, то, может быть, все было бы уже закончено. Но американцы, которые принимают решения, считают, что если быстро бы это поставили, уже бы и ядерное оружие взрывалось где-то. А этого надо избежать. Стратегическая задача – разбить Путина, освободить Украину без термоядерной катастрофы.

– Юрий Борисович, американцы не отвернутся от Украины в один прекрасный момент?

– Я думаю... В целом – нет...

– Вы замолчали надолго…

– Да. Потому что есть отягчающие обстоятельства… Во-первых, бремя расходов и помощи, которую американцы оказывают сейчас, – это священно. Это надо дать. Можно закрыть глаза на все остальное и двигать. Но дальше встанет вопрос о восстановлении Украины. И на это понадобится гораздо больше денег. Во много раз больше. И тут вернутся обратно вопросы, которые существовали до агрессии: коррупция и нехорошая связь с агрессором, то есть российской агентурой.

– В Украине никогда не было коррупции. Никогда. И никогда ни у кого из руководителей Украины не было связи с агрессором. Это клевета.

– Ну, я надеюсь. Придется это доказать США. После того, что сейчас переносит Украина и что еще придется перенести, чтобы выиграть эту войну, – эта страна достойна самого светлого будущего. Она должна стать звездой Европы. Но для этого ей нужно еще решить вопрос со вторым фронтом – с коррупцией и с нехорошими связями с Россией. Потому что коррупция является одним из важнейших инструментов России для приобретения пятой колонны в Украине.

– Юрий Борисович, Путин пытается наступать дальше, пытается, пытается – не получается. Что он делает дальше?

– У меня такое впечатление, что он готов воевать до последнего русского. Где-то он ляпнул, что готов смириться с потерей 300 тысяч россиян на полях сражений в Украине. Но такое впечатление, что он уже туда приближается. Сколько сейчас убитых?

Россияне – у них такой менталитет параноидальный – воспримут развертывание Patriot в Украине как создание потенциала для удара по Москве. Помните, как Путин обосновывал, почему нужно вторгаться в Украину? Он кричал: "Ракеты НАТО разместит возле Харькова, они будут лететь до Москвы 7 минут!" Ну вот оно и случилось

– Под 100 тысяч погибших.

– Под 100 тысяч. Умножаем на три – около 300 тысяч раненых. Правильно?

– Наверняка.

– Согласно статистике военных действий, где-то 80% из этих 300 тысяч раненых могут вернуться обратно. А 20% уже никогда не вернутся: умрут в госпиталях и будут в таком физическом состоянии, что уже никуда не вернутся. 60 из 300 тысяч – невозвратимые потери. Итого 160 тысяч. Он считает, что у него большая страна по сравнению с Украиной. Но он считает, что за Украиной стоит военно-промышленный, военный потенциал фактически всего НАТО и G7. Он наивно рассчитывает, что может выиграть войну на истощение. Я привел мнение генерала Ходжеса. Есть еще такой шикарный аналитик… Он говорил, что настала пора дать Украине стратегические средства противовоздушной обороны и системы вооружений, которые могут поражать территорию врага. Проходит неделя – и два удара по российским стратегическим авиабазам. Этот аналитик проанализировал в свое время войны, которые Россия вела в течение 300 последних лет. Те войны, которые Россия выиграла, заканчивались победой примерно за восемь месяцев.

– Как же? А Вторая мировая?

– Да, исключения есть. Он, наверное, считал те войны, которые вела только Россия. Во Второй мировой Россия опиралась на промышленную и военную базу всего Запада, прежде всего США. А если она проигрывала, то проигрывала в течение 18 месяцев. Я посчитал эти месяцы и получилось, что если до октября Путин не побеждает, то после октября шансы России на поражение стремительно растут. И апогей будет где-то в августе. И тут генерал Ходжес говорит, что [война может закончиться в августе 2023 года]. Но, согласно этой теории, с каждой неделей, с каждым месяцем его [Путина ]шансы на победу уменьшаются.

– Юрий Борисович, у меня есть ощущение, что Украине помогают инопланетные цивилизации и инопланетяне периодически бомбят территорию России. То в Курске, то в Брянске, то в Белгороде, а то и в Энгельсе Саратовской области, за 600 км от Украины. Спасибо инопланетным существам, которые взяли на себя такую миссию. Могут инопланетяне – как это сказать без мата? – ударить по Москве, по Кремлю, например, по резиденции Путина?

– Я называю это "ударами Святого Духа". Бог на стороне Украины, безусловно. Чтобы Украина выстояла, нужна была комбинация идиотских ошибок Путина с 24 февраля, его армии нужно было такое количество совершенно идиотских, невообразимых для профессионалов ошибок совершить... Я думаю, Святой Дух поможет ударить по Москве.

– Вот так? Удары по Москве...

– Нет, вряд ли. Потому что это будет эскалация, грань термоядерной войны. Это точно будет термоядерная война...

– Я аж оживился. Вы видите?

– Вижу, да. Но что он может сделать – я думаю, сделает. После того, как было объявлено о предполагаемых поставках Patriot, российская сторона развернула три ракеты "Ярс" в Тверской и Калужской областях. Причем у них есть один идиот, генерал Гурулев.

– Да.

– Это уголовник с лицом, как у нас говорили в свое время по поводу маршала Язова, с которого можно выдавить стакан самогона. Комментируя развертывание этих ракет, он сказал, что они будут нацелены на Лондон и на другие столицы. Во-первых, они там не нужны. Во-вторых, это идиотизм – они возле Москвы. Они тут же становятся мишенью для американских стратегических ракет. Такие ракеты развертывают в Сибири, где-нибудь на севере – подальше от цивилизации. Эти же идиоты развертывают... Если это не блеф. Могли же показать какую-то чушку и сказать, что это ракета. Возникает ситуация, которая была в конце 70–80-х прошлого века, когда Советский Союз развернул ракеты СС-20 и нацелил их на Западную Европу, что не нужно было совершенно стратегически. А в ответ Рейган развернул "Першинги" и крылатые ракеты. Подлетное время "Першингов" до Кремля – 10–12 минут. И поутру они проснулись и ахнули. И тут же стали нормальными людьми. Я имею в виду членов Политбюро.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– Перестройка, гласность и демократия.

– В течение ночи произошло.

– Об этом мне рассказали Шеварднадзе и Горбачев.

– Я им подавал информацию из Вашингтона в это же время и объяснял, к чему это все приведет. Шучу. Вносил свой посильный вклад. Что касается Patriot. Это же целая история. Истерика была у Путина, когда Соединенные Штаты пару или тройку лет назад объявили о развертывании Patriot в Польше. Они кричали, что "сейчас это будет ракета "земля – воздух", которая будет сбивать воздушные цели. Но туда можно установить ракету "земля – земля". Вот ту самую крылатую ракету, которую развернул в свое время Рейган. Или аналог "Першинга". Но теперь "Першинг" будет другой. Он будет лететь не 10–12 минут, а пять-шесть. По большому счету, россияне – у них такой менталитет параноидальный – воспримут развертывание Patriot как создание потенциала для ударов по Москве. Помните, как Путин обосновывал, почему нужно вторгаться в Украину? Он кричал: "Ракеты НАТО разместит возле Харькова и они будут лететь до Москвы семь минут!" Ну вот оно и случилось. Вернее, близко к тому. Это то, что называется "с камушка на камушек".

– Я немножко удивляюсь американцам. Попробую вот объяснить, что я имею в виду. Я общался определенное время с сыном Никиты Хрущева, который проживал в США, преподавал в Брауновском университете. Я у него был в гостях. Потом он приезжал в Киев. Мы с ним много часов провели в общении. Что рассказывал Сергей Никитич? Он же с отцом провел огромное количество времени, когда тот руководил Советским Союзом. А потом, когда он был отправлен в отставку, Сергей Никитич был с ним на даче, записывал его мемуары, потом издал их за границей. Он в теме. Сергей Никитич был ракетчиком, героем социалистического труда. Что он мне рассказывал? Он сказал, что когда был Карибский кризис и весь мир дрожал от того, что сейчас начнется ядерная война, маршалы пришли к Хрущеву и сказали: "Никита Сергеевич, воевать нечем. По сравнению с американцами у нас – голая жопа".

– Да.

– И тогда Микоян спешно был отправлен к Кеннеди. И когда весь мир содрогался от ужаса, Микоян с Кеннеди в его кабинете пили виски и спокойно разговаривали, как закончить эту вакханалию. Дальше, вы помните, дело Пеньковского, разоблаченного агента английской разведки. Как я понял со слов Сергея Хрущева, Пеньковского подослали в Англию наши. Они его использовали, чтобы сообщить англичанам, что у нас голая жопа, воевать нечем.

– Да.

– Что я хочу сказать? У американцев такой богатый опыт общения с империей зла, которая постоянно создает потемкинские деревни. Это страна-блеф, ее армия – блеф. Ее мощь военная – блеф. Науки нет, технологий нет – ни хрена нет. Я так считаю.

– Да.

– Мы увидели эту "великую армию" в деле. Это скопление идиотов.. Вы заходите в Украину, и тут эти бесконечные колонны, одна машина в одну... Это вообще неслыханная херня.

– Да.

– Они не умеют воевать. У них нет ничего. Неужели американцы не понимают, что их просто дурят и они имеют дело с мыльным пузырем?

– Во-первых, история в каком-то смысле повторяется. Вы вспомнили Карибский кризис. Тогда Хрущев же кричал, что…

По аналогии с Цезарем подозреваю, что последние слова Путина могут быть: "И ты, Рамзан?" Или: "И ты, Евгений?"

– "Мы вас похороним!" – он кричал.

– Да. "Мы ракеты штампуем, как сосиски!" Так убедительно кричал, что ЦРУ установило... У американцев болезнь – они доверчивые люди. Они прикинули: "Не может же так нагло врать руководитель такой большой страны..." И они посчитали, что где-то тысяча ракет у Советского Союза есть. Потом, когда начал летать Blackbird, они установили, что их было всего две.

– (Смеется).

– Представляете? Провал разведки. В этот раз опять происходит провал. The New York Times пишет: Путину внушили его генералы, которые разворовали львиную долю того, что было выделено на оборону, а ему докладывали, что все в шоколаде.

– Конечно.

– И он поверил. Когда приехал директор ЦРУ Бернс в Москву и встречался с Патрушевым, он сказал: "Мы знаем, что вы собрались нападать. Не нападайте, иначе будете иметь дело со всем НАТО". Патрушев на него посмотрел и говорит: "Мы провели такие реформы, мы настолько укрепили вооруженные силы, что мы можем это сделать. Вы нам не можете помешать. У вас нет такой возможности". И, как пишет The New York Times со ссылкой на американских дипломатов, разведчиков, Америка поверила в блеф Путина. Поэтому, когда началась агрессия, американцы, руководство НАТО считали, что России потребуется несколько дней, чтобы справиться [с Украиной]. Вот откуда ноги... Опять этот же дурацкий провал.

Второе. Мы с вами за рюмкой чая можем обсудить, что они дебилы. Это все будет правильно. Но в руках у идиота ядерная дубинка. И проверять практическим путем, есть ли она у него и сколько их у него, – это грозит страшными последствиями. Надо исходить из худшего варианта. Иначе катастрофа. Поэтому из этого исходят, планируют по худшему варианту. Я с вами согласен. С моей точки зрения, это тот человек, с которым можно разговаривать, только поднеся к его физиономии кулак, и этот кулак должен пахнуть смертью. Это самый главный аргумент переговоров с идиотом, с которым мы имеем дело. Но в Белом доме сидят люди, которые считают, что надо этого всего не допустить. Они умные. Они собираются решить вопрос, не разнеся в пух и прах всю халабуду, как говорили в Одессе. Такая у них тактика. К сожалению, это затягивает войну.

– Вы заговорили о рюмке чая.

– Да.

– С сожалением мысль ко мне пришла, что мы с вами уже 10 месяцев не сидели за рюмкой чая.

– Да. Пагубные последствия войны.

– Юрий Борисович, в окружении Путина все понимают, что они приплыли фактически. Там есть люди, способные его связать, выдать?

– Вы же видели этих людей на памятном заседании Совета безопасности. Это мыши. Я думаю, что они даже подумать во сне боятся, чтобы пустить в ход табакерку или связать его, как под руководством маршала Жукова повязали Берию. Для этого надо все-таки иметь стальные нервы.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Кстати, сын Берии дал мне интервью за неделю до смерти. И он мне сказал совершенно серьезно: "Никакого повязания Берии на заседании президиума ЦК не было. Никакого маршала Жукова не было. Никакого ареста не было, никаких писем и суда не было. В особняк ворвались люди под руководством будущего маршала Москаленко и расстреляли Берию из автомата".

– Да. Я то же самое слышал. Но для этого нужно было иметь маршала Москаленко. Сейчас там его нет. Я тоже об этом думаю, естественно, и вспоминаю, что случилось с Цезарем. Путина, конечно, с Цезарем сравнивать нельзя, но последние минуты жизни Цезаря... Там же десятки сенаторов вонзали в него свои кинжалы – и последним нанес удар Брут. И последние его слова были...

– "И ты, Брут?"

– "И ты, Брут?" Да. А Брут вырос у него как сын. Вырос в его семье. И вот он нанес последний смертельный удар. И я подозреваю, что последние слова Путина могут быть: "И ты, Рамзан?" Или: "И ты, Евгений?" Я думаю, это те люди, которые могут решить вопрос.

– Кстати, для Евгения [Пригожина] хороший вариант легализоваться и спокойно жить. Правда?

– Да. Потому что они не жильцы. После поражения Путина они первые кандидаты...

– Юрий Борисович, мы подходим к концу. Я вам пару вопросов задам еще. Скажите, вы оптимист?

– Да. Я неистребимый оптимист. Я хорошо информированный пессимист. Хорошо информированный пессимист становится оптимистом. Я верю. Я не могу поверить, что эта летающая Бледная Моль, которая сошла с ума и вообразила себя горным орлом, может победить мировую цивилизацию. Это противоречит просто всему моему восприятию действительности. Поэтому я оптимист.

– Напоследок очень легкий вопрос. Когда вас ждать в Киеве?

– Победа – на параде победы на Крещатике, Дмитрий Ильич.

– Будем стоять на трибуне.

– Я буду стоять скромно. В плаще, может быть, в темных очках... Но я буду там. И душа моя будет ликовать.

– Спасибо, Юрий Борисович. Спасибо вам.

– Спасибо, Дмитрий Ильич, за внимание. Большой привет всем вашим зрителям. Желаю пережить эти трудные дни, недели, месяцы. Но нужны мужество, выдержка и полное понимание, что победа будет за нами.

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