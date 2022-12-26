Авиация, артиллерия и ракетчики ВСУ за сутки поразили четыре пункта управления и районы сосредоточения оккупантов – Генштаб

Об этом 26 декабря в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии [ВСУ] поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.
В то же время оккупанты в течение суток совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
"Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Кроме того, российские войска из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на восьми направлениях – слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 102 600 человек, сообщили в Генштабе ВСУ 26 декабря.