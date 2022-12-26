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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация, артиллерия и ракетчики ВСУ за сутки поразили четыре пункта управления и районы сосредоточения оккупантов – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть районов сосредоточения живой силы оккупантов, отметили в Генштабе
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть районов сосредоточения живой силы оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупационных войск.

Об этом 26 декабря в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии [ВСУ] поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

В то же время оккупанты в течение суток совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Кроме того, российские войска из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на восьми направлениях – слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KpdKkNnzWsXytBp8zZn5v1eAmRCJ33wkArvmSsLMPDwXgtL8YtdYtZ8sW95GhRYnl

Контекст:

Общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 102 600 человек, сообщили в Генштабе ВСУ 26 декабря.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, РСЗО, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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