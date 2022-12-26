Оккупанты за двое суток потеряли до 300 военных мертвыми и ранеными в Луганской и Херсонской областях в результате ударов ВСУ – Генштаб

Общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 102 600 человек, отметили в Генштабе ВСУ 26 декабря Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 26 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Потери оккупантов составили до 150 военнослужащих мертвыми и ранеными", – говорится в сообщении.

Кроме того, 25 декабря на временно оккупированной территории Херсонской области захватчики потеряли до 50 военнослужащих ликвидированными и до 100 ранеными, добавили в Генштабе ВСУ.

"Также уничтожено около пяти единиц военной техники разного типа", – отмечается в сообщении.

По данным Генштаба на 26 декабря, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 102 600 человек.

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