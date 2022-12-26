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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за двое суток потеряли до 300 военных мертвыми и ранеными в Луганской и Херсонской областях в результате ударов ВСУ – Генштаб

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Общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 102 600 человек, отметили в Генштабе ВСУ 26 декабря
Общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 102 600 человек, отметили в Генштабе ВСУ 26 декабря
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

24 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по району сосредоточения живой силы российских оккупантов у Половинкино (Старобельский район) Луганской области.

Об этом 26 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Потери оккупантов составили до 150 военнослужащих мертвыми и ранеными", – говорится в сообщении.

Кроме того, 25 декабря на временно оккупированной территории Херсонской области захватчики потеряли до 50 военнослужащих ликвидированными и до 100 ранеными, добавили в Генштабе ВСУ.

"Также уничтожено около пяти единиц военной техники разного типа", – отмечается в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KpdKkNnzWsXytBp8zZn5v1eAmRCJ33wkArvmSsLMPDwXgtL8YtdYtZ8sW95GhRYnl

По данным Генштаба на 26 декабря, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 102 600 человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 октября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. После деоккупации Херсона россияне начали системно обстреливать город и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, раненые, Старобельск, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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