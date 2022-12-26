Оккупанты за двое суток потеряли до 300 военных мертвыми и ранеными в Луганской и Херсонской областях в результате ударов ВСУ – Генштаб

Об этом 26 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Потери оккупантов составили до 150 военнослужащих мертвыми и ранеными", – говорится в сообщении.
Кроме того, 25 декабря на временно оккупированной территории Херсонской области захватчики потеряли до 50 военнослужащих ликвидированными и до 100 ранеными, добавили в Генштабе ВСУ.
"Также уничтожено около пяти единиц военной техники разного типа", – отмечается в сообщении.
По данным Генштаба на 26 декабря, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 102 600 человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 октября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. После деоккупации Херсона россияне начали системно обстреливать город и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.