Украинские защитники за сутки уничтожили около 550 оккупантов – Генштаб ВСУ

C 24 февраля ВСУ ликвидировали более 100 тыс. оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины уничтожили около 550 российских оккупантов, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 102 600 человек. Об этом в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Другие потери противника выглядят так:
танки – 3016 (+5);
боевые бронированные машины – 6017 (+7);
артиллерийские системы – 1996 (+5);
РСЗО – 418 (+0);
средства ПВО – 212 (+0);
самолеты – 283 (+0);
вертолеты – 267 (+0) ;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1);
крылатые ракеты – 653 (+0);
корабли / катера – 16 (+0);
автомобильная техника и автоцистерны – 4647 (+12);
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