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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники за сутки уничтожили около 550 оккупантов – Генштаб ВСУ

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C 24 февраля ВСУ ликвидировали более 100 тыс. оккупантов
C 24 февраля ВСУ ликвидировали более 100 тыс. оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины уничтожили около 550 российских оккупантов, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 102 600 человек. Об этом в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Другие потери противника выглядят так: 

  • танки – 3016 (+5);
  • боевые бронированные машины – 6017 (+7);
  • артиллерийские системы – 1996 (+5);
  • РСЗО – 418 (+0);
  • средства ПВО – 212 (+0);
  • самолеты – 283 (+0);
  • вертолеты – 267 (+0) ;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1);
  • крылатые ракеты – 653 (+0);
  • корабли / катера – 16 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4647 (+12);
  • специальная техника – 178 (+0). 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0o2AgPuCYQeGxJbetuaL3PeUD54QGWAqB6j9SBdgTDxaBnr1dm2dwkKkkkCUsLsn2l

Контекст:

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, беспилотники, самолеты, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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