ВСУ за сутки разбили девять пунктов управления оккупантов, они несут большие потери личного состава – Генштаб ВСУ

Ракетные войска и артиллеристы поразили девять пунктов управления, два района сосредоточения живой силы и два других важных объекта оккупантов, говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что российская армия несет большие потери. В Старобельске Луганской области в оборудованный оккупантами военный госпиталь за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых. А в Горловке Донецкой области из-за нехватки донорской крови всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь.