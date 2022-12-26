ВСУ за сутки разбили девять пунктов управления оккупантов, они несут большие потери личного состава – Генштаб ВСУ

Ракетные войска и артиллеристы поразили девять пунктов управления, два района сосредоточения живой силы и два других важных объекта оккупантов, говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что российская армия несет большие потери. В Старобельске Луганской области в оборудованный оккупантами военный госпиталь за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых. А в Горловке Донецкой области из-за нехватки донорской крови всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны. Потери российских оккупантов с 24 февраля по 25 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 102 050 человек личного состава.