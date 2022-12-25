Украинские защитники за сутки уничтожили 620 оккупантов – Генштаб

За сутки 24 декабря россияне нанесли пять ракетных и авиационный удар по Украине. Также они совершили более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, есть погибшие. Россияне пытаются наступать на трех направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.м