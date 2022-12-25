Украинские защитники за сутки уничтожили 620 оккупантов – Генштаб

Другие потери противника составили:
Данные уточняются, добавили в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
За сутки 24 декабря россияне нанесли пять ракетных и авиационный удар по Украине. Также они совершили более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, есть погибшие. Россияне пытаются наступать на трех направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.м