ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники за сутки уничтожили 620 оккупантов – Генштаб

Украинские защитники продолжают уничтожать противника
Украинские защитники продолжают уничтожать противника
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Общие боевые потери России с начала полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля, по данным на 25 декабря ориентировочно составили около 102050 человек. Из них 620 ликвидировано за последние сутки, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 25 декабря в Facebook.

Другие потери противника составили:

  • танков ‒ 3011 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 6010 (+16),
  • артиллерийских систем – 1991 (+3),
  • РСЗО – 418 (+0),
  • средства ПВО  ‒ 212 (+0),
  • самолетов – 283 (+0),
  • вертолетов – 267 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 653 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4635 (+8),
  • специальная техника ‒ 178 (+0).

Данные уточняются, добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033MaknMTWpEfhxNZGeigsrgbCEdmvKHZgqUj5rFSYidxe2bcTRjoritkEjjAB5wh8l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

За сутки 24 декабря россияне нанесли пять ракетных и авиационный удар по Украине. Также они совершили более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, есть погибшие. Россияне пытаются наступать на трех направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.м

Теги: Генштаб ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я люблю тебя, но Хэллоуин закончился". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
"Я люблю тебя, но Хэллоуин закончился". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото (348967)
2
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (317192)
3
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском (128132)
4
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023" (100097)
5
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече (55019)
6
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео (51795)
7
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах (48569)
8
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников (32134)
 
 
 
 